ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16733 طن تشمل : 1100 طن حديد و 4653 طن ملح و 700 طن جبس و 10280 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33860 طن تشمل : 2400 طن حديد و 8500 طن ذرة و 4000 طن سكر و 1116 طن خشب زان و 2600 طن ابلاكاش و 2329 طن قمح و 1615 طن عدس و 3000 طن خردة و 8300 طن بضائع متنوعة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1066 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43596 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4920 حركة .

ابرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بالميناء ، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن .

حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين .

