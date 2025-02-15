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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف محمد شريف.. تشكيل الخليج أمام التعاون في دوري روشن السعودي

محمد شريف
محمد شريف
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أعلن فريق الخليج عن تشكيلته الرسمية لمواجهة التعاون ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد.

التشكيل الأساسي 

حراسة المرمى: سيهتش.

خط الدفاع: بيدرو، الخبراني، تيسيراند.

خط الوسط: الحمسال، موريج، السميّري، حمزي، فورتونيس.

خط الهجوم: فابيو ، السالم.

دكة البدلاء:
أوزايبي، الفهد، المطيري، العبدالله، السلطان، صالح، محمد شريف، الشافعي، الهوساوي.

اللاعب المصري محمد شريف يبدأ المباراة على دكة البدلاء، مع احتمالية مشاركته خلال مجريات اللقاء.

يسعى الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهيره، فيما يدخل التعاون المباراة بطموح حصد النقاط الثلاث.

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