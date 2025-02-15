مارتينيز يقود هجوم التعاون أمام الخليج في دوري روشن

أعلن المدير الفني لفريق التعاون، محمد العبدلي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة الخليج، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد، اليوم السبت.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: محمد محزري، جيرالدو، وليد الأحمد، وأشرف المهديوي.

خط الوسط: ريناتو شافيز، سلطان مندش، وعبدالمجيد صابري.

خط الهجوم: فيصل فجر، موسى بارو، ومارتينيز.

ويدخل التعاون المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهيره.