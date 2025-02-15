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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل.. رسائل متبادلة بين الطرفين

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل
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شهدت مراسم تسليم الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة رسائل رمزية جديدة من حركة حماس إلى إسرائيل والولايات المتحدة، حيث زين مسرح التسليم بلافتات حملت صور قادة كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، إلى جانب مشاهد لهجمات السابع من أكتوبر 2023.

وفي لافتة بارزة، ظهرت قبة الصخرة محاطة بأعلام عدد من الدول العربية، بينها مصر، فلسطين، السعودية، الإمارات، سوريا، الجزائر، والعراق، مع عبارة "نحن الجنود يا قدس فاشهدي"، في إشارة إلى تمسك الفصائل الفلسطينية بالمقاومة.

كما عُلقت صور توثق عبور المقاتلين الفلسطينيين للشريط الحدودي خلال هجمات أكتوبر، وقد وُضعت عليها إشارة السهم الأحمر التي استخدمتها الفصائل خلال استهداف الدبابات والجنود الإسرائيليين في المعارك المستمرة منذ 15 شهراً. 

ورافقت هذه الصور عبارة "عبرنا مثل خيط الشمس"، في دلالة على سرعة العملية وزخمها.

وفي رسالة مباشرة إلى المقترح الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وُضعت صورة تجسد يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، جالساً على كرسي مشابه لذلك الذي استشهد عليه أحد قادة الحركة في خان يونس، بينما كُتب بجوارها "لا هجرة إلا للقدس".

فيما أرسلت إسرائيل هي الأخرى رسائل لحماس، وقالت وسائل إعلام إن مصلحة السجون الإسرائيلية زودت جميع الأسرى بملابس رياضية كتب عليها رسالة باللغة العربية: "لن ننسى ولا نغفر"، وقد أرفقت العبارت برمز نجمة داوود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت تنطلق فيه الدفعة السادسة من الصفقة اليوم، بعد أسبوع من التوترات كادت تعرقل تنفيذها، إثر تعليق حماس للاتفاق بدعوى عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنوده.

 

 

 

تبادل الأسري إسرائيل