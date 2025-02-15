ميني باص ينهي حياة شخص دهسًا بأوسيم والأمن يضبط قائده

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام سيارة ميني باص مسرعة بجسده أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميني باص مسرعة بشخص مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.