ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم مصري لإدارة السوبر التونسي.. غدًا

محمود ناجى حكم ساحة
محمود ناجى حكم ساحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يدير طاقم التحكيم المصري المكون من محمود ناجي حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال ، أحمد توفيق طلب مساعدان، ومحمود عاشور حكما للفار مباراة السوبر التونسي بين الترجي والملعب التونسى غدا الأحد فى تمام الرابعة عصرًا 
ويعاون الطاقم المصرى كل من التونسى هيثم القصعى حكماً رابعاً والتونسى فيصل البنانى مساعد فار، وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم قد طلب من نظيره المصري تعيين الحكام الأربعة لإدارة اللقاء المرتقب.

ويواجه الترجي الرياضي التونسي غريمه التقليدي الملعب التونسي في مباراة حاسمة بنهائي كأس السوبر التونسي لموسم 2023 / 2024 على ملعب حمادي العقربي برادس غداً الأحد.

 

طاقم التحكيم المصرى محمود ناجي مباراة السوبر التونسي الترجي والملعب التونسى