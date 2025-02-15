طاقم مصري لإدارة السوبر التونسي.. غدًا

يدير طاقم التحكيم المصري المكون من محمود ناجي حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال ، أحمد توفيق طلب مساعدان، ومحمود عاشور حكما للفار مباراة السوبر التونسي بين الترجي والملعب التونسى غدا الأحد فى تمام الرابعة عصرًا

ويعاون الطاقم المصرى كل من التونسى هيثم القصعى حكماً رابعاً والتونسى فيصل البنانى مساعد فار، وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم قد طلب من نظيره المصري تعيين الحكام الأربعة لإدارة اللقاء المرتقب.

ويواجه الترجي الرياضي التونسي غريمه التقليدي الملعب التونسي في مباراة حاسمة بنهائي كأس السوبر التونسي لموسم 2023 / 2024 على ملعب حمادي العقربي برادس غداً الأحد.



