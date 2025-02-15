وزير الري يتفقد تطهيرات ترعة الكلابية ومحطة الشنهورية وأعمال تطوير الكورنيش بقنا

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، إلى محافظة قنا، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظات المختلفة.

وكان في استقبال وزير الري، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والذي أعرب عن ترحيبه بالزيارة، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد سويلم على قيام الوزارة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة قنا.

وتفقد سويلم يرافقه محافظ قنا ونائبه، موقع أعمال تطهيرات ترعة الكلابية، وسحارة مصرف حجازة أسفل ترعة الكلابية ك 2.650، ونطاق الحماية أمام سحارة مصرف حجازة، ومحطة رفع الشنهورية، وأعمال تطوير كورنيش النيل بقنا.

وأكد سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على معدلات تنفيذ المشروعات طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

وخلال الزيارة وجه سويلم بسرعة إزالة نواتج التطهيرات من جسور مصرف فاو القبلى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

كما وجه سويلم، بقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة الدائمة لتطهير ونظافة النطاق الواقي أمام مدخل سحارة مصرف حجازة لضمان عدم انسداد السحارة بأي مخلفات قد تكون موجودة بمصرف حجازة.

جدير بالذكر أن عملية تطوير كورنيش النيل بقنا تقع بالبر الأيمن لنهر النيل بطول 1200 متر، ويتم تنفيذها تحت اشراف ادارة حماية النيل بقنا ومديرية الاسكان بقنا، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 98%.

زيارة وزير الري لمحافظة قنا

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