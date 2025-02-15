ضبط المتهم بالتعدي على شقيقين بسلاح أبيض في مشاجرة بإمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي المتهم بالتعدي علي شقيقين بسلاح أبيض بسبب خلاف مالي بمنطقة إمبابة.

تلقي المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال شقيقين مصابان بطعنات نافذة وادعاء تعدي اخر ومقيمين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل والمصابان بسبب اقتراضهما مبلغ مالي 500 جنيه ورفضهما رد المبلغ، قام خلالها المتهم بالتعدي علي المصابان بسلاح أبيض مما تسبب في إصابتهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.