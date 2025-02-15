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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفد البرلمان الأوروبي يزور معبر رفح البري

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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قام وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة إيراتكس جارسيا بيريز رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان يرافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا أيخهوريست اليوم /السبت/ بزيارة إلى معبر رفح البري.
وتأتي زيارة الوفد الذي يضم كلًا من النواب يوانيس مانياتيس، إيفين إنسير، مارتا تيميدو، وإيليو دي روبو، إلى مصر في إطار جولة بالمنطقة تشمل لبنان وفلسطين وإسرائيل.
وكان وفد نواب البرلمان الأوروبي قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى مطار العريش الدولي.
 

البرلمان الأوروبي معبر رفح البري