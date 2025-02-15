حسام هزاع: شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة إلا أن الاحتلال يمنع دخولها

أكد حسام ذكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن وتيرة دخول المساعدات إلى غزة غير مقبولة إنسانيًا وأخلاقيًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتنسيق عمليات إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، اليوم السبت، أن شاحنات المساعدات جاهزة اليوم للدخول، إلا أن قوات الاحتلال تمنع وصولها، مما يفاقم من معاناة الفلسطينيين في غزة.

وفي هذا السياق، أعرب عن أمله في إنهاء هذه المعاناة وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من استعادة حياتهم بكرامة، مؤكدًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كما ثمن الجهود التي تبذلها السلطات المصرية ودورها المحوري في تسهيل وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

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