خلال حملة أمنية.. ضبط كميات من المواد المخدرة تجاوزت 8 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



ـ ضبط (5 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم

(57,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

 ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته

(2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن شمال سيناء



ـ ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثان العريش ، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

مديرية أمن الدقهلية



ـ ضبط (4 عناصر إجرامية ، سيدة) بدائرة مركز شرطة جمصة ، وبحوزتهم (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس – 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - 3 قطع سلاح أبيض).

 تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (8,650 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

