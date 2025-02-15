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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة التعليم بالنواب تزور المعالم الأثرية والسياحية بأسوان

لجنة التعليم بالنواب
لجنة التعليم بالنواب تزور المعالم الأثرية والسياحية بأسوان
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم باستقبال أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم ، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، مع مرافقتهم لزيارات المزارات والمعالم السياحية والمناطق الأثرية بنطاق المحافظة للتعرف على عظمة الحضارة المصرية ، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة التى تتمتع وتتفرد بها عروس المشاتى.

لجنة التعليم بالنواب تزور المعالم الأثرية والسياحية بأسوان 

إطلاع أعضاء اللجنة على أخر المستجدات بقطاع التعليم الأساسى والثانوى والجامعى

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم إطلاع أعضاء اللجنة على أخر المستجدات بقطاع التعليم الأساسى والثانوي والجامعي، لتقديم أوجه الدعم للنهوض بالعملية التعليمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب.

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