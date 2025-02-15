مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن (أسيوط – كفر الشيخ) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها.



تم استهدافهم وفقاً لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات – قتل – شروع فى قتل - سلاح بدون ترخيص – إطلاق أعيرة نارية")، وضُبط الآخرين "أحدهم مصاب" وبحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، أفيون" - 32 قطعة سلاح نارى " رشاش جرينوف ، 8 بنادق آلية ، 16 بندقية خرطوش ،7 فرد محلى" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.