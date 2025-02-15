الشعب الجمهوري ينظم قافلة طبية لخدمة الأهالي بالجيزة.. صور

نظمت أمانة حزب "الشعب الجمهوري" في الصف بمحافظة الجيزة قافلة طبية شاملة بقرية عرب النمايرة، حيث قدمت خدماتها الطبية المجانية للمواطنين في مختلف التخصصات، ما لاقى استحسانًا كبيرًا من سكان المنطقة، وذلك في إطار مبادرة "مع الناس"، التي دشنها الحزب في وقت سابق لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



استفاد من القافلة نحو 2000 مواطن، خضعوا للكشف الطبي المجاني، كما حصلوا على الأدوية اللازمة دون مقابل، وضمت القافلة عيادات في تخصصات: الأطفال، الباطنة، النساء والتوليد، العظام، الأشعة، الرمد، الجلدية، العمود الفقري، المخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى خدمات طب الأسنان، مثل خلع الأسنان، تنظيف الجير، وحشو الأسنان.



شهدت الفعالية حضور الأستاذ رفعت عطا، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والدكتورة إيناس بهي الدين، أمين المرأة، والدكتورة نجوان مهدي أمين الاعلام الدكتورة نجلاء البيومي أمين المرأة والأستاذ محمد داوود أمين الشباب والأستاذ أحمد حسني عضو هيئة مكتب الجيزة.

وأكد الأستاذ رفعت عطا، أمين الحزب بالمحافظة، أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن امتنانهم للقائمين على القافلة، مشيدين بحسن التنظيم والمعاملة الكريمة التي تلقوها، ومؤكدين أن هذه المبادرة أسهمت في تلبية احتياجاتهم الصحية، ووجهوا شكرهم العميق إلى أمانة الصف، برئاسة الأستاذ أكرم جمعة أمين المركز، والاستاذ غوينم محمد أمين التنظيم، تقديرًا لجهودهم في إنجاح الفعالية.



وحرص قيادات الحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة على زيارة مقر أمانة الصف والاطلاع على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستقبلية خاصة خلال شهر رمضان، وتم تدشين الأمانة الحزبية لعرب النمايرة.

وعقب ذلك، تم عقد مؤتمر ضخم حضره قيادات الحزب بمحافظة الجيزة وعشرات المواطنين بمنطقة عرب العمايرة، تحدث خلاله الأستاذ رفعت عطا عن أهمية المبادرات الانسانية والفعاليات المجتمعية والعمل الخدمي.

وأكد عطا على إطلاق العديد من المبادرات الانسانية وتنظيم الفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في شهر رمضان.