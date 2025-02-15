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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انتقادات في إسرائيل لمصلحة السجون بسبب ملابس الأسرى الفلسطينيين

الاسرى الفلسطينين
الاسرى الفلسطينين
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قالت  هيئة البث الإسرائيلية  ان هناك انتقادات في إسرائيل لمصلحة السجون بسبب الملابس التي ظهر بها الأسرى الفلسطينيون.

واضافت البث العبرية ان  المستوى السياسي لم يكن على علم بقرار مصلحة السجون بشأن إلباس الأسرى هذا الزي.
و اكدت أن إلباس الأسرى الزي مشكلة لأن إسرائيل تحاول الاستفادة من طريقة إفراج حماس عن الرهائن.
فيما قالت  صحيفة "هآرتس" العبرية أن  من الصعب تفسير مدى غباء قرار مفوض إدارة السجون، بإلباس الأسرى قمصانًا تحمل شعار "لن ننسى..لن نسامح" وهو ينمُّ عن عدم مسؤولية وتصرف طفولي!  

و اعتبرت القناة 12 العبرية أن إلباس الأسرى الفلسطينيين زيّا عليه عبارات و"نجمة داوود" إفلاس وضعف واضح!

إسرائيل الأسرى الفلسطينيون حماس