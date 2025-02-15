17 فرعا.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" بالإسكندرية

بعد نجاح تجربة سوق اليوم الواحد وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، أطلق مؤخراً الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، فعاليات معارض أهلا رمضان لعام 2025، بداخل 12 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، بجانب أسوق اليوم الواحد.

وشهدت الإسكندرية افتتاح 17 فرع إلى الآن من معارض أهلا رمضان في إطار توجيهات الدولة المصرية، لتوفير كافة السلع الأساسية والهامة التي تحتاج إلها الأسر، لمحاربة غلاء الأسعار واستغلال التجار قبل حلول شهر رمضان، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات من أجل إطلاق العديد من المعارض والمنافذ، لتغطية أكثر عدد من المناطق داخل المدينة.

أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية على دمج معارض أهلا رمضان مع أسواق اليوم الواحد، والعمل على افتتاح الكثير من المنافذ الأخرى والمعارض لتوفير السلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل بأسعار تنافسية، وبتخفيضات تصل إلي 30 ٪ عن مثيلاتها بالأسواق.

ومن أبرز المعارض التي تم افتتاحها مؤخراً مجمع أبو طالب بابو قير، معرض مجمع السيوف بالسيوف ش جمال عبد الناصر، معرض مجمع الجويلى برشدى طريق الحرية، معرض مجمع بجناكليس طريق الحرية، معرض مجمع بلوكلى ببوكله طريق الحرية، معرض مجمع محرم بك بمحرم بك، معرض مجمع وهدان بالمنشية، معرض مجمع الازاريطة بالازاريطة، معرض مجمع ابو العباس ببحرى، معرض مجمع البيطاش بالعجمى، معرض مجمع سيدى مسعود بالعامرية، معرض مجمع برج العرب ببرج العرب أمام المسجد الكبير.

أسعار شنط الخير بمعارض أهلا رمضان

كما كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن أسعار الشنط الخير والتي تبدأ من 150 سعر الشنطة و180 و250 وصولا إلى 300 ج سعر الشنطة الواحدة، كما يأتي سعر البلح لوكس 21 للكيلو الواحد، وسعر التمر بـ 320، سعر قمر الدين 75ج، وسعر التمر السيوي 110، وسعر التمر العادي 54ج، أما عن البلح الناشف بـ 21 الكيلو.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملاتها للرقابة على كافة الأسواق للتأكد من توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة و جودة عالية و ضمان الالتزام بالاعلان عن الأسعار و متابعة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد مع استمرار فتح منافذ ومعارض جديدة في مختلف أحياء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.