"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز ملفات جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي

رصد كريم حاتم، موفد القاهرة الإخبارية من أديس أبابا، أبرز ملفات جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، قائلًا: إن هناك ملفات تنفيذية يسعى الاتحاد الأفريقي لتنفيذها خلال اليومين المقبلين.

وأضاف حاتم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا خلال اليوم نأتي بنتائج القرارات، وهناك انتخاب للقيادة العليا لمفوضية الاتحاد، وانتخاب رئيس المفوضية الجديد بعد نهاية ولاية موسى فقي، رئيس المفوضية الحالي، وانتخاب نائب الرئيس و6 مفوضين حول الشؤون السياسية والاقتصادية وملفات أخرى.

وأوضح موفد القاهرة الإخبارية، أن رئيس وزراء كينيا أبرز المرشحين لرئاسة المفوضية، وأيضًا أبرز المرشحين لمنصب نائب الرئيس هي الدكتورة حنان مرسي، نائبة المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، وهناك لجان عدة سيتم اختيار قياداتها.