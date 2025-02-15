تكليف إدارة المراسى بإعادة تخطيط وتوزيع استخدام العبارات النيلية بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم تكليف إدارة المراسى بإعادة تخطيط وتوزيع إستخدام العبارات النيلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل بما يصب فى صالح المواطنين بالجزر وقرى غرب النيل ، على أن يتم تنفيذ ذلك فور إفتتاح كوبرى ومحور دراو بما يتكامل مع إفتتاح وتشغيل كوبرى كلابشة الجديد ، وكوبرى بديل خزان أسوان الحر .

تكليف إدارة المراسى بإعادة تخطيط وتوزيع إستخدام العبارات النيلية بأسوان

إنتظام تشغيل العبارات بما يساهم فى تلبية مطالب أهالى القرى والمناطق بغرب النيل والجزر النيلية

وأوضح محافظ أسوان بإنتظام تشغيل كافة العبارات بالمدن والمراكز ، ومن بينها عبارة جزر الشلال ، والتى تسع 50 راكب ، وتصل حمولتها إلى 50 طن ، وتستوعب نحو 4 سيارات صغيرة بما يساهم فى تلبية مطالب أهالى القرى والمناطق الواقعة غرب النيل ، وأيضاً بالجزر النيلية .

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