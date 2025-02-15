غدا.. مناقشة إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات

تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ غدا الاحد خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أسامة فهيم ومحمود شرارة بشأن توفير جهاز رنين مغناطيسي مستشفي قويسنا العام ، وتناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن انشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات .

كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني عبد الشهيد بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا ، وايضا الاقتراح برغب المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن امداد مستشفي دكرنس العام بمحافظة الدقهلية ببعض الاجهزة الطبية وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

حيث يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة له غدا الاحد استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .

