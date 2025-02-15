تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ غدا الاحد خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أسامة فهيم ومحمود شرارة بشأن توفير جهاز رنين مغناطيسي مستشفي قويسنا العام ، وتناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن انشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات .
كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني عبد الشهيد بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا ، وايضا الاقتراح برغب المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن امداد مستشفي دكرنس العام بمحافظة الدقهلية ببعض الاجهزة الطبية وذلك بحضور ممثلي الحكومة .
حيث يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة له غدا الاحد استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .
بوابة البرلمان
غدا.. مناقشة إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات
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تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ غدا الاحد خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أسامة فهيم ومحمود شرارة بشأن توفير جهاز رنين مغناطيسي مستشفي قويسنا العام ، وتناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن انشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات .
تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ غدا الاحد خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أسامة فهيم ومحمود شرارة بشأن توفير جهاز رنين مغناطيسي مستشفي قويسنا العام ، وتناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن انشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات .