إسرائيل تطلق سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا

أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم /السبت/ سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها بعدما أطلقت حركة حماس سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين اليوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن إسرائيل أفرجت عن 333 أسيرًا فلسطينيًا تم اعتقالهم أثناء الحرب على غزة و36 أسيرًا كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" صباح اليوم ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

