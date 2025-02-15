غدا.. طاقة الشيوخ تناقش التخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية

تناقش لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن النهوض بمنظومة النظافة بالإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك مناقشة الأثر التشريعي المقدم من النائبة نهى أحمد زكي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدا، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.