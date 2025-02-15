محافظ كفر الشيخ يلتقي بأهالي قرى دسوق

التقى، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي قري مركز دسوق خلال جولته واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أنه يواصل زياراته الميدانية لمواقع المرافق والخدمات بقري المحافظة، ويتواصل مباشر مع المواطنين دون وسيط للعمل على حل مشاكلهم فضلاً عن توفير السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين عبر خطي الطوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة لمشاكلهم.

1000067882

1000067879

1000067876