الصين: إجمالي عدد آبار النفط البحرية يتجاوز 1000 بئر

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) أن إجمالي عدد الآبار البحرية تجاوز علامة ألف بئر للمرة الأولى خلال عام 2024.

وقال لي تشونج، كبير مهندسي معهد الأبحاث لـ"كنوك" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إن الشركة سجلت أفضل مستوى في تاريخها في عدة مؤشرات تتمثل في الكفاءة اليومية لحفر الآبار وتوقيت الإنتاج ووقت التعطل، ما ساعد في تحقيق تطورات كبيرة في التنقيب عن النفط والغاز البحري وتنميته.

ومن بين عمليات حفر الآبار البحرية خلال عام 2024، حققت الشركة أعلى مستوى في البلاد أثناء حفر بئر "أنبينغ 21-4-أيه1إتش" مع تسجيل أعمق بئر وأكبر إزاحة أفقية على البحر.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت اختراقات في بعض التكنولوجيات الحاسمة في مجالات تحسين أنواع الآبار ورفع الإنتاجية وضمان الاستقرار طويل الأجل في الإنتاج والتعدين المحتمل للنفط المتبقي. وخلال عام 2004، طُبّقت هذه التكنولوجيات الحاسمة في 238 بئرا ما أسهم في تحقيق زيادة بـ10319 مترا مكعبا من النفط يوميا و624 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي يوميا.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الصيني لصناعة الآلات إن صناعة الآلات في البلاد سجلت أداء مطردا خلال عام 2024 مدفوعة ببرنامج ترقية المعدات على نطاق واسع وسلسلة من السياسات الإضافية الداعمة للنمو.

وخلال عام 2024، ازدادت القيمة المضافة لشركات الآلات الرئيسية بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي. ويشير مصطلح الشركات الرئيسية إلى الشركات التي تبلغ الإيرادات السنوية للأعمال الرئيسية لكل منها 20 مليون يوان فما فوق (حوالي 2.79 مليون دولار أمريكي).

ومن بين 122 منتجا رئيسيا للآلات الخاضعة لمراقبة الاتحاد، شهد 72 نوعا نموا على أساس سنوي في حجم الإنتاج لتمثل 59 بالمائة من الإجمالي.

وذكر الاتحاد إن القدرة الابتكارية لصناعة الآلات الصينية تحسنت بشكل مطرد مع تعزيز مرونة وأمن السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد باستمرار.

وشكلت توربينات الرياح أكثر من نصف إجمالي إنتاج البلاد من معدات توليد الطاقة خلال العام الماضي.

وفي عام 2024، شكلت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة 40.9 بالمائة من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في البلاد بزيادة قدرها 9.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

في هذا السياق، قال "لوه جيون جيه" نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد المذكور إنه وعلى الرغم من البيئة الخارجية المعقدة بشكل متزايد، زادت العوامل المواتية التي تدعم التنمية عالية الجودة للصناعة، مضيفا أن من المتوقع أن تحافظ الصناعة على أداء ثابت خلال العام الجاري.