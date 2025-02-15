الرئيس الأوكراني يستعرض الضمانات الأمنية من شركائه أمام مؤتمر ميونخ للأمن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوقع أن تُفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا وأن يتلقى جيشه دعمًا ماليًا وأن يتم نشر صواريخ طويلة المدى وقوات أجنبية كجزء من الضمانات الأمنية التي يريد أن يحصل عليها من شركائه.

وأضاف زيلينسكي - في خطاب ألقاه بمؤتمر ميونخ للأمن اليوم /السبت/ - أنه يجب فرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا من البداية وليس في حالة غزوها أوكرانيا مجددًا، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن تدافع أوكرانيا عن الحدود الطويلة التي تفصلها عن روسيا.

وأوضح - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن "أوكرانيا تحتاج إلى جيش كبير مماثل لحجم الجيش الروسي الذي يتراوح عدد جنوده بين 1.3 مليون و1.5 مليون جندي".. وهو الأمر الذي طرحه زيلينسكي على نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه في حاجة إلى دعم مالي للقيام بذلك، حيث بلغ العجز السنوي للميزانية الأوكرانية 40 مليار دولار، مطالبًا بالحصول على التمويل في المقام الأول ثم الحصول على الأسلحة والصواريخ.

وأشار إلى أنه لن يستخدم الصواريخ طويلة المدى.. ولكنه قال إن مثل هذه الأنظمة يجب أن تكون موجودة في أوكرانيا، مشيرا إلى إمكانية استخدامها إذا شنت روسيا غزوًا جديدًا.

