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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في كرداسة

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض بكرداسة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "حسين م"، 30 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدر، و350 ألف جنيه يُرجح أنها من متحصلات البيع، بالإضافة إلى سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي من أرباح بيع المخدرات، بينما كان يحتفظ بالسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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