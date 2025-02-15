محمد فرحات: أفراد بالداخل الإسرائيلي تريد إفشال اتفاق الهدنة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يقوم على مجموعة من المراحل، وكل مرحلة تتطلب مجموعة من الإجراءات والخطوات، وهذه الإجراءات معتمدة على بعضها البعض، بالتالي فشل أي مرحلة ينعكس على تطبيق باقي المراحل.

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن اتفاق الهدنة في واقع شديد التعقيد الآن سواء على مستوى العلاقة بين طرفي الصراع أو على المستوى الإقليمي والدولي فهناك أجواء سلبية للغاية تهدد استمرار الاتفاق بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك أفراد في الداخل الإسرائيلي تريد إفشال هذا الاتفاق والعودة للقتال مرة أخرى بأي طريقة.

وتابع: «الدولة المصرية تبذل جهود ضخمة للغاية لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم المماطلة الإسرائيلية»، مؤكدًا على أن في حالة انهيار اتفاق الهدنة سيكون هناك تداعيات سلبية خطيرة بالمنطقة، لأن سيكون هناك فرصة للاحتلال الإسرائيلي بإعادة العدوان والإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة.

