رئيس الوزراء العراقي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التنسيق الأمني بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، التنسيق الأمني بين البلدين.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر إقامة رئيس الوزراء العراقي في ميونخ، العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين العراق وبريطانيا في ضوء الإعلان الدفاعي الأمني المشترك الذي تم أثناء زيارة السوداني إلى بريطانيا الشهر الماضي، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

من جانبه، أكد باول نجاح زيارة السوداني السابقة إلى بريطانيا، وحرص بلاده على التنسيق مع العراق في مختلف القضايا، ولاسيما ما يخصّ المنطقة والأحداث الجارية فيه.