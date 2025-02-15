حسام صاحب رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا للرجبي

اختير حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، لمنصب رئيس اتحاد شمال أفريقيا عقب الاجتماع التأسيسي الذي أقيم على هامش البطولة العربية لسباعيات الرجبي المقامة يومي 14 و 15 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية الرياضي.

ويضم اتحاد شمال أفريقيا 5 دول هي: "مصر - ليبيا - الجزائر - تونس - المغرب".

واستقرت الدول المؤسسة للاتحاد على أن تكون مصر هي البلد المقر.

وسيعمل اتحاد دول شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة على توحيد الجهود وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية المتعلقة برياضة الرجبي في هذه الدول بالإضافة إلى تطوير مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين والترحيب بالمنتسبین إلى ھذا الاتحاد.



كما سيعمل الاتحاد على تبادل الخبرات وتنظيم البطولات الإقليمية والدولية وهو ما يساهم في رفع مستوى اللعبة في هذه الدول.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم الرياضات الجماعية وتشجيع الشباب على الانخـراط في أنشطة رياضية متنوعة مشيدين بإطلاق هذا الاتحاد الذي سيكون له دور بارز في تطوير رياضة الرجبي بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية لسباعيات الرجبي والمقامة بالإسكندرية يشارك بها 10 منتخبات هي: "تونس - المغرب - ليبيا - السعودية - الأردن - فلسطين - لبنان - العراق - الإمارات - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".