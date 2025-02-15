ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام صاحب رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا للرجبي

حسام
حسام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختير حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، لمنصب رئيس اتحاد شمال أفريقيا عقب الاجتماع التأسيسي الذي أقيم على هامش البطولة العربية لسباعيات الرجبي المقامة يومي 14 و 15 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية الرياضي.

ويضم اتحاد شمال أفريقيا 5 دول هي: "مصر - ليبيا - الجزائر - تونس - المغرب".

واستقرت الدول المؤسسة للاتحاد على أن تكون مصر هي البلد المقر.

وسيعمل اتحاد دول شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة على توحيد الجهود وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية المتعلقة برياضة الرجبي في هذه الدول بالإضافة إلى تطوير مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين والترحيب بالمنتسبین إلى ھذا الاتحاد.

كما سيعمل الاتحاد على تبادل الخبرات وتنظيم البطولات الإقليمية والدولية وهو ما يساهم في رفع مستوى اللعبة في هذه الدول.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم الرياضات الجماعية وتشجيع الشباب على الانخـراط في أنشطة رياضية متنوعة مشيدين بإطلاق هذا الاتحاد الذي سيكون له دور بارز في تطوير رياضة الرجبي بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية لسباعيات الرجبي والمقامة بالإسكندرية يشارك بها 10 منتخبات هي: "تونس - المغرب - ليبيا - السعودية - الأردن - فلسطين - لبنان - العراق - الإمارات - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

حسام صاحب شمال أفريقيا للرجبي رئيس الاتحاد المصري للرجبي رئيس اتحاد شمال إفريقيا