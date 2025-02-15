مالية الشيوخ تناقش تسريع التحويل الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي غدا

تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعا لها غدا الاحد وذلك لمناقشة تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن متابعة الاداء الاقتصادية والاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024.

كما تعقد اجتماعا لها بعد غدا الاثنين بحضور ممثلي الحكومة بالاشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للاسمدة .

كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزولاي بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي .

