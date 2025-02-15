349 مشاركا في أول مسابقة للأولمبياد الخاص المصري لسباق جري الجليد

انطلقت فعاليات أول مسابقة للأولمبياد الخاص المصري لسباق جري الجليد الحر في المنتجع الثلجي "سكي مصر"، بمشاركة ٣٤٩ من لاعبي ولاعبات الاولمبياد الخاص المصري ، منهم ١٧٨ لاعباً و٩٠ لاعبة، إلى جانب ٨١ مدرباً ومشرفاً من ٤١ هيئة مسجلة بمحافظتي القاهرة والجيزة .

حضر الفعاليات الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي وطارق النجار مدير المبادرات وباقي اعضاء فريق العمل التنفيذيين بالاولمبياد الخاص المصري ، بينما حضر من سكي مصر محمود عبده وسماح صبري ومحمد السيد ورمضان جمعة وأعضاء اللجنة المنظمة من سكي مصر .

صرح الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري بأن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها في مصر، حيث تمثل نقلة نوعية في نشر الرياضات الشتوية إلى دائرة الاهتمام بين الرياضيين من لاعبي الاولمبياد الخاص ، معبرا عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من المشاركين في تلك المسابقة .

وأضاف "تهامي" قائلاً: "اليوم نشهد مرحلة جديدة في تاريخ الأولمبياد الخاص المصري، حيث نجحنا في إدخال الرياضات الشتوية إلى برامجنا الرياضية بشكل كامل من خلال توفير بيئة مشابهة لبيئة الالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص ، مشيرا إلي ان يرجع هذا الي التعاون المشترك بين شركة ماجد الفطيم للترفيه من خلال استغلال واستخدام اللاعبين للمنشآت الرياضية في المنتجع الثلجي سكي مصر في استقبال المسابقات المختلفة في الرياضات الشتوية كذلك تدريب البعثات المشاركة في الالعاب العالمية الشتوية والتي تقام كل اربعة سنوات .

واختتم "تهامي" تصريحه بشكره لجميع أعضاء اللجنة المنظمة في منتجع سكي مصر على جهودهم الكبيرة والمثمرة في تنظيم هذه المسابقة الرائعة ، مشيرا الي توفيرهم بيئة مثالية وآمنة لتمكين ابطال الاولمبياد الخاص من المشاركة في تجربة رياضية استثنائية، والمساهمة بشكل كبير في جعل هذا اليوم ذكرى لا تُنسى لجميع المشاركين. مشيرا الي تطلعه إلى استمرار هذه الشراكة المثمرة في المستقبل واقامة هذه المسابقة بشكل دوري سنويا.