ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة نقل تدهس أسرة كاملة بمدينة 6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي مسن مصرعه، بينما أصيب نجله وزوجة نجله وأحفاده الثلاثة في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وفاة مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، وإصابة نجله، 50 عامًا، بكسور وكدمات متفرقة، إضافة إلى إصابة زوجته و3 من أبنائه بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء سير سيارة النقل، بقيادة سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، حيث اصطدمت بالسيارة الملاكي التي كانت تقل الضحايا، وتم التحفظ على السيارة النقل وقائدها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن إصابة زوجته إصابة نجله التحفظ على السيارة السيارة الملاكي السيارة النقل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تصادم مروع حادث تصادم سيارتين