فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن الجهاز الفني لنادي ليستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: هيرمانسن.

في خط الدفاع: جاستن، أوكولي، فايس، وكريستيانسن.

في خط الوسط: سوماري، نديدي، والخنوس.

في خط الهجوم: أييو، دي كوردوفا-ريد، وجيمي فاردي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: ستولارتشيك، كوليبالي، كودي، فيسترجارد، وينكس، سكيب، بونانوتي، مافيديدي، وداكا.

يُذكر أن ليستر سيتي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.