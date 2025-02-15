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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

جيمى فاردي
جيمى فاردي
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أعلن الجهاز الفني لنادي ليستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: هيرمانسن.
في خط الدفاع: جاستن، أوكولي، فايس، وكريستيانسن.
في خط الوسط: سوماري، نديدي، والخنوس.
في خط الهجوم: أييو، دي كوردوفا-ريد، وجيمي فاردي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: ستولارتشيك، كوليبالي، كودي، فيسترجارد، وينكس، سكيب، بونانوتي، مافيديدي، وداكا.

يُذكر أن ليستر سيتي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

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