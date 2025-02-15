غدًا.. "الشيوخ" يناقش إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا لها غداً الأحد بحضور ممثلي الحكومة، حيث يشهد الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة.

وأيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعا لها يوم الاثنين الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشان إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وأيضاً الاقتراح برغبة من النائب محمود تركي بشأن سرعة تنفيذ كوبري أعلى مزلقان مدينة بركة السبع محافظة المنوفية.

وكذلك مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري بشأن رصف وتطوير مزلقانات الترام في محافظة الإسكندرية.

