معبر رفح يستقبل 24 أسيرًا فلسطينيًا مبعدًا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن معبر رفح البري استقبل، اليوم السبت، 24 أسيرًا فلسطينيًا مبعدًا، ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وذلك في خبر عاجل لها.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن الدفعة السادسة من المعتقلين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وضمت هذه الدفعة، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 333 معتقلًا من قطاع غزة، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب قائمة الأسماء، فقد شمل الإفراج 29 أسيرًا من الضفة الغربية، و7 أسرى من القدس المحتلة وضواحيها.

في المقابل، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا حول سجن "عوفر"، وحوّلت المنطقة المحيطة به إلى منطقة عسكرية مغلقة، مانعةً تجمع ذوي الأسرى، حيث أطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز السام.

وفي رام الله، احتشد مئات المواطنين وذوو المعتقلين منذ ساعات الصباح أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش، لاستقبال الأسرى المحررين، رافعين الأعلام الفلسطينية في مشهد يعكس فرحة الحرية والصمود.