مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية ومتى يجب التوقف عنها؟

مع انتشار ثقافة الحياة الصحية، يعتمد الكثيرون على المكملات الغذائية لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن، لكن هل تناولها بكميات كبيرة آمن؟ وفقا لما نشره موقع تايمز اوف انديا فإن الإفراط في المكملات قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، منها التسمم الفيتاميني اضطرابات الجهاز الهضمي ومضاعفات على الكلى والقلب.

مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية

1. التسمم الفيتاميني والمعادن

وفقا لدراسة نشرتها جامعة هارفارد، فإن الجرعات الزائدة من فيتامين A قد تؤدي إلى مشاكل في الكبد واضطرابات عصبية، بينما تناول الحديد بكميات كبيرة قد يسبب تراكمه في الأعضاء مثل القلب والكبد، مما قد يؤدي إلى تلفها.

2. التداخل مع الأدوية

وفقا لتقرير صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن بعض المكملات الغذائية تتفاعل مع الأدوية، مثل تأثير فيتامين K على أدوية تسييل الدم، مما قد يزيد من خطر الجلطات الدموية.

3. أضرار على الكلى والقلب

بحسب دراسة نشرتها المجلة الأمريكية لأمراض الكلى، فإن الجرعات الكبيرة من مكملات الكالسيوم قد تؤدي إلى تكوّن حصوات في الكلى، كما أن زيادة فيتامين D في الجسم قد ترفع مستويات الكالسيوم في الدم، مما قد يؤثر على صحة القلب.

4. زياده خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية WHO، فإن تناول مكملات البيتا كاروتين بجرعات عالية قد يزيد من خطر سرطان الرئه لدى المدخنين، كما ان الإفراط في فيتامين E قد يكون مرتبطًا بارتفاع خطر الاصابه بسرطان البروستاتا.

متى يجب التوقف عن تناول المكملات الغذائيه؟

1. في حال عدم وجود نقص مثبت طبيا

وفقا لتقرير صادر عن جامعه جونز هوبكنز، فإن تناول المكملات دون حاجه طبيه قد يكون غير ضروري، حيث يمكن الحصول على العناصر الغذائيه من الطعام الصحي.

2. عند ظهور اعراض جانبيه

اذا لاحظت اعراض مثل الغثيان، الصداع المستمر، او اضطرابات هضميه بعد تناول المكملات، فقد يكون ذلك مؤشرًا على جرعه زائده، ووفقا لما نشره موقع مايو كلينك، يُنصح بالتوقف عن تناولها واستشاره الطبيب.

3. في حال التداخل مع الادويه

وفقا لتقرير صادر عن هيئه الصحه البريطانيه NHS، فإن بعض المكملات قد تؤثر على فعاليه الادويه، لذا يُفضل ابلاغ الطبيب قبل تناولها.

4. اثناء الحمل والرضاعه

وفقا لتوصيات جمعيه التغذيه الامريكيه، يجب عدم تناول المكملات اثناء الحمل او الرضاعه دون استشاره الطبيب، لان بعض الفيتامينات قد تؤثر سلبا على صحه الام والجنين.

كيفيه تناول المكملات بأمان؟

في حالة استشاره الطبيب قبل تناول اي مكمل غذائي والالتزام بالجرعات الموصى بها و اختيار منتجات من مصادر موثوقه و الاعتماد على الغذاء الطبيعي كمصدر اساسي للعناصر الغذائيه.

المكملات الغذائيه قد تكون مفيده عند الحاجه لكن تناولها بجرعات كبيره او بدون استشاره طبيه قد يسبب اضرارا خطيره على الصحه. الحل الافضل هو التركيز على نظام غذائي متوازن واجراء الفحوصات اللازمه قبل اللجوء اليها.