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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقي الأنبا هرمينا بالإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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واصل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس زيارته إلى جمهورية مصر العربية بمناسبة اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لعام ٢٠٢٥، حيث زار اليوم عبس مع وفد من المجلس  الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع الشرق، وذلك في مقر قطاع كنائس شرق الاسكتدرية- كنيسة الشهيد العظيم مار مينا العجائبي بفلمنج الرمل-الإسكندرية.

حضر اللقاء، الأمين العام المشارك القس الدكتور رفعت فكري، مسؤولة الإعلام ومنسقة العلاقات الكنسية والاعلامية في المجلس ليا عادل معماري.

ورحب الأنبا هرمينا بالبروفسور ميشال عبس ووفد المجلس، مؤكداً ان هذه الزيارة تشدد ان المجلس هو موئل الكنائس، ومنصة التلاقي والحوار الهادف، وتناول البروفسور ميشال عبس خلال حديثه النشاطات والبرامج الخاصة بالمجلس والتطلعات وسط التحديات، هذا وقد تناول الطرفان قضايا انسانية ومجتمعية تشكل موضوع الساعة وتطرح تحديات على الكنيسة في شتى انحاء العالم.

في الختام، قدم  الأنبا هرمينا هدايا تذكارية للأمين العام البروفسور ميشال عبس ووفد المجلس.

 

 

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