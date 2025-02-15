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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لفريق أرسنال أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فريق أرسنال
فريق أرسنال
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أعلن فريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي تقام على ملعب "كينج باور" 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.
في خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكلي.
في خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.
في خط الهجوم: إيثان نوانيري، لياندرو تروسارد، ستيرلينغ.

وعلى دكة البدلاء: نيتو، بن وايت، كيويور، كالافيوري، زينشينكو، تيرني، جورجينيو، ميرينو، وباتلر-أويديجي.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل ليستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بالنقاط الثلاث.

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