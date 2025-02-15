تفاصيل ضبط شبكة ترويج مخدرات في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط 4 عناصر إجرامية وسيدة وبحوزتهم ما يقرب من 17 كيلو من مخدر الحشيش والهيروين والأيس قبل قيامهم بترويجها على عملاءهم بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

كانت معلومات قد وردت للعميد عمر عبد المتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بتواجد 4 عناصر إجرامية وبرفقتهم سيدة بمدينة جمصة محافظة الدقهلية واستعدادهم لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة على عملاءهم.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة جرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد محمد عزام، وكيل الإدارة والرائدان محمد شمس وصلاح عودة، المفتشين بالإدارة وضبط كلا من:"جلال.ج.ف، 39 عاما ومقيم صفط تراب مركز المحلة الكبرى محافظة الدقهلية، ومروان.أ.ا، 18 عاما مقيم بلقاس، وعبدالله.ت.خ، 18 عاما مقيم مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، محمد.ح.ط، 57 عاما مقيم نبروه، ونجلا.ا.ع،33 عاما مقيمة بلقاس".

وعثر بحوزة المضبوطين على 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2 كيلو جرام لمخدر الآيس ، 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات ،3 قطع سلاح أبيض ومبلغ مالي.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.