العثور على جثة شاب مقتولا بأرض زراعية في سمالوط بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا علي جثة هامدة لشاب، في العقد الثاني من عمره، عثر عليه مقتولا في ظروف غامضة، بأرض زراعية بمركز سمالوط.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد مدير أمن المنيا للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط يفيد بالعثور على جثة شاب عشريني العمر ويقيم بقرية كوم اللوفي ملقاه بأرض زراعية بدائرة سمالوط شرق.

على الفور، انتقل الى محل الواقعة العميد احمد محى ابو شناف مفتش مباحث المركز والعميد حسن محمد سعيد مأمور مركز سمالوط شرق والعميد محمود الحلواني مأمور مركز سمالوط غرب والرائدان محمد أبو العزايم عبد الرحمن الغزاوي.

بالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى" محمود. ب.ب ن " 26 سنة مقيم بقرية كوم اللوفي دائرة سمالوط غرب، وملقاة بأرض زراعية بدائرة سمالوط شرق.

تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرّفات النيابة العامة، التي امرت بندب الطبيب مصطفي دياب مفتش صحة مركز سمالوط، لتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان، وبالتحريات الأولية تبين ان الشاب يتاجر في «العملة».

ووقع مفتش صحة المركز، الكشف الطبي داخل المشرحة، وتبين في تقريره أن الوفاة نتيجة القتل نظرا لوجود 4 طعنات بالرقبة ومنهم طعنة نافذه، وكذلك مسكوب بيده ماء نار، وتم عرض التقرير على النيابة العامة للتصرف لتصريح الدفن أو ندب الطب الشرعي، تحت اشراف المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة بمركز شرطة سمالوط شرق، وتجرى وحدة مباحث المركز البحث والتحري وكذلك سماع اقوال اسرته واصدقاءه للوقوف على أسباب الواقعة، وذلك تحت اشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية واللواء حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية والرائد محمد أبو العزايم رئيس المباحث.