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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، اليوم السبت، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد 

بورسعيد تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك 

ووجه اللواء محب حبشي بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أي ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية، مؤكدًا على متابعته المستمرة للأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المعارض ومن بينها معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، التي تقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

 وأعلن أن مشروع الماشية بمحافظة بورسعيد قد استقبل نحو 300 رأس ماشية، وجار استقبال عدد آخر من العجول، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة خلال الشهر المبارك، مشيدًا بجهود مديرية الطب البيطري ومدير محطة الماشية في هذا الملف.

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