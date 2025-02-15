بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في الدقهلية

أصيب 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وتمناية أمام المنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطه جمصة بوقوع حادث تصادم ميكروباص في تمناية وإصابة 6 أشخاص.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من: "منى عاطف عبد العزيز، 19 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، ونورا عاطف عبد العزيز، 24 عامًا، باشتباه بكسر بالعمود الفقري، ومجدى محمود أمين سليمان 30 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، وسلسبيل محمد أبو عوف، 16 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم وصبري السيد الشربيني، 17 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم وصباح عبد الخالق سليمان، 30 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم".

وبسؤال المصابين أكدوا وقوع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص يستقلونها وسيارة تمناية تصادف مرورها ونتيجة التفادي الخاطئ اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها و وقوع الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.