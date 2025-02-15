سرطان القولون.. مرض خطير يمكن الوقاية منه بالفحص المبكر

يُعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، حيث يصيب الأمعاء الغليظة، وغالبًا ما يبدأ على شكل زوائد لحمية صغيره تتحول مع الوقت إلى أورام خبيثة، ووفقًا لما نشره موقع "مايو كلينك"، فإن الكشف المبكر عن هذا المرض يزيد من فرص علاجه بشكل كبير.

أسباب سرطان القولون

ووفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للسرطان، هناك عده عوامل تساهم في خطر الإصابة بسرطان القولون، منها:

1. العوامل الوراثية إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، فقد يكون خطر الإصابة أعلى.

2. النظام الغذائي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وقليلة الألياف قد يزيد من احتمالية الإصابة.

3. نمط الحياه غير الصحي قلة النشاط البدني والتدخين وشرب الكحول من العوامل التي ترفع خطر الإصابة.

4. التقدم في العمر معظم الحالات يتم تشخيصها بعد سن الخمسين.

5. الإصابة بأمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي وداء كرون.



أعراض سرطان القولون

ووفقًا لما نشرته جمعيه السرطان الأمريكية، تشمل أعراض القولون:

1. تغير في عادات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك المستمر.

2. نزيف في المستقيم أو وجود دم في البراز.

3. آلام مستمرة في البطن أو الشعور بالانتفاخ.

4. فقدان وزن غير مبرر.

5. الشعور الدائم بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل بعد التبرز.



طرق الوقاية والكشف المبكر

ووفقًا لتوصيات جمعية السرطان الأمريكية، يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عبر:

1. اتباع نظام غذائي صحي تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالمياه والألياف يساعد في تقليل خطر الإصابة.

2. ممارسة الرياضة بانتظام النشاط البدني يعزز صحة الجهاز الهضمي.

3. التوقف عن التدخين والكحول يقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض السرطانية.

4. إجراء الفحوصات الدورية يُنصح بإجراء تنظير القولون بعد سن الخامسة والأربعين للكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية.

العلاج

بحسب المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يعتمد علاج سرطان القولون على مرحلة المرض، وقد يشمل:

1. الجراحة إزالة الورم في المراحل المبكرة

2. العلاج الكيميائي يستخدم للقضاء على الخلايا السرطانية ومنع انتشارها

3. العلاج الإشعاعي يُستخدم في بعض الحالات لتقليل حجم الورم قبل الجراحة

الخلاصة

سرطان القولون من الأمراض الخطيرة، لكن يمكن الوقايه منه بنسبه كبيره من خلال الفحص المبكر واتباع نمط حياه صحي. في حال ظهور اي أعراض غير طبيعية، يجب مراجعه الطبيب فورًا لاجراء الفحوصات اللازمة.

المصادر

1. وفقا لما نشره موقع مايو كلينك تقرير عن أسباب وأعراض سرطان القولون

2. تقرير جمعية السرطان الأمريكية حول الفحص المبكر لسرطان القولون

3. المعهد الوطني للسرطان إرشادات حول طرق العلاج المتاحة.