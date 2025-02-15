محافظ الجيزة يكرم 15 طالبة من حفظة القرآن الكريم

كرم محافظ الجيزة 15 طالبة من حفظة القرآن الكريم من المقيدين بمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات وذلك بمنحهم جوائز ومصاحف وشهادات، تقدير في إطار المسابقة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على مستوى المدرسة بالتعاون مع أسرة الشهيد هشام شتا.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة لتكريم جميع الفائزين من حفظة القرآن الكريم، مؤكدا على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ.

كما بعث محافظ الجيزة خلال الاحتفالية رسالة شكر وتقدير إلى أسرة الشهيد هشام شتا لحرصهم على تنظيم تلك الاحتفالية، ولكل أهالي وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن.

وأضاف المحافظ بأن محافظة الجيزة حريصة على دعم هذه المسابقات الطلابية، وتكريم الفائزين بها لنشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التى تقوم على التعايش السلمى مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة في نفوس الطلاب بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر إلى أسر المتسابقين لحرصهم على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية فى نفوسهم.

وجاء أسماء المكرمين من محافظ الجيزة كلاً من سلمي مصطفي محمود، جهاد ابراهيم محمد وحبيبة علاء محمد من حفظة القرآن كاملا، ملك علاء محمد من حفظة عشرون جزءاً، مريم محمود السيد ونادين عيد جمعة وندي أحمد ربيع من حفظة خمسة عشر جزءاً ، وملك أشرف رشاد من حفظة ثلاثة عشر جزءاً، وسلمي جمال عبد المنعم من حفظة اثني عشر جزءاً ، وحفصة أحمد محمد من حفظة عشرة أجزاء، وملك تامر محمد من حفظة عشرة أجزاء، ورحمة محمود محمد من حفظة سبعة أجزاء ، ومريم سيد عويس من حفظة ستة أجزاء، ورقية عوض محمد من حفظة خمسة أجزاء.

كما حرص محافظ الجيزة على تكريم المدرسين من المشرفين علي المسابقة.

حضر الفاعلية سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ومسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة واللواء خالد عرفة مدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وعاطف إبراهيم مدير إدارة العمرانية التعليمية وجمال شتا والد الشهيد هشام شتا ووالدته ومحمد عبد الله نقيب المعلمين ومحمود بكر مدير المدرسة.