انتشال جثة مسن عثر عليها طافية بمجرى مائي في الجيزة

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور علي جثة مسن طافية بمجرى مائي بدائرة قسم شرطة الجيزة، لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وكان قد تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور علي جثة طافية بالمجرى المائي بجانب محطة المياه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لـ"خميس ص" 60 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة بماشرة التحقيقات.