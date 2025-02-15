البابا فرنسيس يبدأ علاج عدوى في المجرى التنفسي

أوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه قد أجريت فحوص متخصصة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وجاء ذلك في تعريف بالوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس، عقب توجهه إلى مستشفى جيميلي في روما أمس الجمعة 14 فبراير.

وقد كشفت الفحوص الأولية عن إصابته بعدوى في المجرى التنفسي.

وتابعت دار الصحافة في بيان لها أن البابا فرنسيس قد بدأ علاجًا داخل المستشفى، والذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة، بجانب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

هذا وقد أضاف مدير دار الصحافة السيد ماتيو بروني أن البابا في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف.