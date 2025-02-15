ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يبدأ علاج عدوى في المجرى التنفسي

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه قد أجريت فحوص متخصصة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وجاء ذلك في تعريف بالوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس، عقب توجهه إلى مستشفى جيميلي في روما أمس الجمعة 14 فبراير.

 

وقد كشفت الفحوص الأولية عن إصابته بعدوى في المجرى التنفسي.

 وتابعت دار الصحافة في بيان لها أن البابا فرنسيس قد بدأ علاجًا داخل المستشفى، والذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة، بجانب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. 

هذا وقد أضاف مدير دار الصحافة السيد ماتيو بروني أن البابا  في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف.   

 

 

أقباط أقباط الإرثوذكس