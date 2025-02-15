موفد «القنوات الإخبارية»: القمة الـ 38 للاتحاد الأفريقي تحمل العديد من الملفات

قال كريم حاتم موفد القنوات الإخبارية، من أديس أبابا، إنه في مقر انعقاد القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي، وهي قمة تحمل الكثير الملفات المهمة وأبرز ما جاء حتى الآن منذ بدء الجلسة الافتتاحية كان هناك تسليم لرئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى الرئيس الأنجولي جواو لورنسو الذي تسلم بالفعل والقى كلمته في الجلسة الافتتاحية.

وأضاف «حاتم»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس الموريتاني رئيس الدورة الماضية تحدث عن أهمية التعاون المشترك تجاه ملفات عده إن كانت ملفات أمنية أو سياسية أو الملفات الخاصة بالتغير المناخي والتنمية الشاملة التي تركز عيلها القمة في هذه الأثناء.

وتابع: «كان هناك كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والذي تحدث عن أهمية العمل لحل الأزمات الإنسانية التي تواجه القارة الأفريقية في ظل الصراعات والنزعات الداخلية التي تنتج عنها أزمات إنسانية وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان هي أسوء أزمة إنسانية يشهدها العالم في الوقت الحالي».