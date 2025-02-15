وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي ومشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بالسلام

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، مشروعات رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي رقم 4، الخاصة بالمنطقة الصناعية ومشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بمنطقة السلام، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واطلع المهندس شريف الشربيني، على سير العمل محطة رفع صرف صحي رقم 4 تصرف تصميمي ٢٥ ألف م3 / يوم، ومتوسط تصرف تشغيلي ١٨ ألف م3 / يوم، وتابع موقف أعمال الطرق المحيطة بالمحطة، بجانب متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية، موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للحفاظ على مكونات المحطة.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بمنطقة السلام، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، وإعادة تأهيل المشروع وإنشاء البنية التحتية للاستثمار وإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي، حيث يقع المشروع بمساحة إجمالية ٧٢ فدانا.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح عن التصور البديل للمنطقة الواقع بها مقلب السلام العمومي، موجها بوضع رؤية متكاملة بخطة زمنية محددة لتوريد مولدات الكهرباء وتركيبها لإنتاج الطاقة من غاز الميثان المنتج من المشروع، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الغاز لإنتاج الطاقة.

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