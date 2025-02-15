فريق هندسة بنها الأهلية يفوز بالمركز الثاني في نهائيات "هاكاثون التعليم الذكي"

حقق فريق كلية الهندسة، بجامعة بنها الأهلية بالعبور، المركز الثاني في نهائيات "هاكاثون التعليم الذكي"، الذي نظمته جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "ISF" ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعام الرابع على التوالي تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي".

جاء ذلك خلال ختام فعاليات الهاكاثون بحضور الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وحسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد مدير برنامج كلية الهندسة، والدكتور شادي المشد مدير برنامج كلية علوم الحاسب.

وهنأ الدكتور تامر سمير الفريق الفائز من كلية الهندسة، معربًا عن فخره بما حققه طلاب الجامعة من مجهود خلال فترة الإعداد للمشروع والمشاركة والتصعيد، مؤكدًا على دعمه الكامل للمشاركة في تلك المسابقات التي تعزز من مهارات الطلاب الإبداعية والابتكارية والتكنولوجية.

كما أكد الدكتور حسين المغربي على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، حيث تساهم في تطوير المهارات العملية للطلاب وتعزز من قدرتهم على الابتكار، موضحًا أن هذه التجارب تفتح آفاقًا جديدة للطلاب وتساعدهم على مواجهة تحديات سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد سعيد، مدير برنامج كلية الهندسة، إلى أن الفريق الفائز بالمركز الثاني في مسار أنظمة مساعدة المدرسين قدم مشروعًا مبتكرًا تحت عنوان "SAMU"، حيث كانت فكرة المشروع تطبيق ذكي يساعد جميع منسوبي الجامعة من الطلاب، الأمن الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس في كافة المشكلات التي تواجههم في الجامعة ومنها: إدارة الحضور بشكل أوتوماتيكي ، نظام طلب الطعام من المطاعم، دردشة ذكاء اصطناعي لإرشاد الطلاب وتحليل التقارير للأساتذة، ولوحة أنشطة طلابية تعرض الفعاليات والأندية الجديدة.

وضم الفريق الفائز مجموعة من الطلاب المتميزين، وهم: أدهم عبد القادر وكيرلس تامر ومحمد هشام وصلاح تامر، وسيف عبد الحليم وعبد الرحمن نايف وبيير سمير، وفكرة وإشراف مدرس مساعد دينا النجار، كما شارك في الإشراف مدرس مساعد مريم عبدالواحد.

وأشار الدكتور محمد سعيد إلى أن مشاركة كلية الهندسة تأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على الابتكار والمشاركة في الفعاليات العلمية والتكنولوجية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم ويعزز من فرصهم في سوق العمل.

وفي ذات السياق، أضاف الدكتور شادي المشد أن هاكاثون جامعة بنها شهد تصعيد 35 فريق من 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة في 7 مسارات، وقد تم تقييم المشاريع من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجالات التكنولوجيا والتعليم، حيث تم الاعتماد على معايير الابتكار.