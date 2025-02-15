بالصور.. تامر حسني يتألق في عيد الحب بأكبر حضور طلابي لجامعتي حلوان وعين شمس

شهد حفل الميجا ستار تامر حسني الذي أقيم مساء أمس الجمعة بفاميلي بارك بالقاهرة الجديدة تحقيق رقم قياسي لأكبر حضور طلابي لجامعتي عين شمس وحلوان والذي توافق مع عيد الحب.

افتتح تامر الحفل بأحدث أغانيه الرومانسية "فعلا ما بينتهيش" التي قدمها مؤخرا مع المطرب رامي صبري والتي شهدت ظهورا مميزا كعادته فى ابهار وامتاع معجبيه حيث حلق فوق الجمهور في الصفوف الأولى من خلال "كرين تصوير" هبط به علي المسرح بعد أن خدع الجمهور في بداية الأمر بظهور شبيهه في متخذا وضعية أسلوبه في الغناء على المسرح وسط حالة من هتافات وصرخات الطلاب من مختلف الكليات والمراحل، وكان ضمن الحضور الإعلامية دعاء عامر ومصممة الأزياء نعمة كامل وزوجة الفنان إدوارد.

كما حرص تامر على تحية الجمهور من طلاب جامعتي حلوان وعين شمس ووصفهم بأقوى طلاب ثم أشعل الحفل بوصلات غنائية استعراضية لعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني.

وتخلل الحفل تقديم تامر حسني دويتو "بنت الإيه "مع فريق" زا جيبسيس" للفنان ادوارد والتي قدمت بتوزيع موسيقي اسباني نالت إعجاب الجميع .. وحرص ادوارد على توجيه كلمة لجمهور تامرحسني قائلا: "بنحبك يا تامر" الذي من جانبه وجه له التحية وافراد الفريق المكون من الموزع أحمد عادل والمطرب مارك.

وتلقى تامر حسني العديد من الهدايا من الجمهور منها الكوفيه الفلسطينية التي قام بارتدائها موجها تحية للشعب الفلسطيني.

كما صعدت إحدى المعجبات من جنسية أوروبية على خشبة المسرح وشاركته تقديم إحدى أغانيه باللهجة بالعربية وأكدت أنها تعلمت العربية بسبب حبها لأغانيه.

وفي ختام الحفل تسلم تامر حسني تكريم من طلاب جامعتي حلوان وعين شمس وحرص بعدها علي توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل ومنظمه المنتج ياسر الحريري ومخرج العروض الاستعراضية التي شهدها المسرح ومنفذه تامر فوزي ومصمم الإضاءة وليد الحريري.

أحيا أولى فقرات الحفل "زا جيبسيس" التى تضم الفنان إدوارد ونجله عازف الجيتار والمطرب مارك و الموزع أحمد عادل.

أحيا أولى فقرات الحفل إدوارد وفرقته "زا جيبسيس" حيث قدم أغنيته الشهيرة “ليندا ليندا” التي اشاعات حالة كبيرة من البهجة بعدها قدم عدد من أغاني الأفلام التي شارك في بطولتها منها ” قز قز كابوريا” من ” مهمة في فيلم قديم” و “انا أحسن مغني في مصر” من “كباريه” .. بالاضافة إلى “كاجولوه” لمحمد هنيدي و “شوفت الحيلوة راكبه تاكسي” لثلاثي أضواء المسرح .. واختتم بأغنية “أحسن ناس” لداليدا .. وسط تفاعل الجمهور .