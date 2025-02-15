مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالتجمع

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ميني باص بالتجمع الأول.

كان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين إصطدام دراجة نارية (قيادة عامل توصيل طلبات وبصحبته صديقه "مصابان بكسور متفرقة، وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته") بالسيارة (مينى باص "تابعة لأحد شركات النقل الجماعى") من الجانب الأيمن حال سيرهما بمحل البلاغ نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهما، وبسؤال شقيق المتوفى (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) اتهم قائد المينى باص بالتسبب في وفاة شقيقه، وبسؤال قائد المينى باص (سائق – مقيم بمحافظة أسوان) قرر باستمراره فى السير عقب وقوع الحادث لعدم مشاهدته للدراجة وعدم علمه بوقوع حادث الاصطدام، وتبين انتهاء رخصة التسيير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.